Udinese Runjaic sul Milan | È disciplinato difficile da affrontare
Il Milan affronterà l'Udinese domani sera in trasferta. Ecco cosa ha detto sui rossoneri Kosta Runjaic nella conferenza stampa della vigilia.
In questa notizia si parla di: udinese - runjaic
Udinese, a sorpresa arriva il rinnovo di Kosta Runjaic! Il tecnico rinnova con i bianconeri – UFFICIALE
Udinese, tre gol al Qatar nella terza uscita di precampionato: buoni segnali per Runjaic
Udinese, attacco sistemato: nuovo bomber per Runjaic
Runjaic: 'Stiamo attenti, Milan arriverà in alto'; Udinese-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Keinan Davis è tornato in campo, problema abbondanza per Runjaic.
Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Milan - L'Udinese affronterà sabato alle ore 20:45 il Milan al Bluenergy Stadium per la quarta giornata di Serie A.
Udinese: Runjaic, piedi per terra e pronti per il Milan - "Abbiamo giocato appena l'8% delle partite, siamo chiaramente soddisfatti dei punti raccolti fino a qui, stiamo lavorando bene ma la strada è ancora tanta.