Udinese Runjaic alla vigilia del Milan | Servirà coraggio vogliamo continuità

Milanzone.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della sfida contro il Milan, Kosta Runjaic ha analizzato in conferenza stampa il momento dell’ Udinese, chiamata domani a un test di grande prestigio davanti al proprio pubblico. Il tecnico bianconero, pur soddisfatto dei progressi, ha invitato alla prudenza: “Abbiamo giocato appena l’8% delle partite, il campionato è lungo e serve restare concentrati. Abbiamo cominciato bene, ma vogliamo più costanza rispetto all’anno scorso. Per riuscirci dobbiamo pensare partita dopo partita e dare tutto”. La sfida al Milan e la crescita della squadra. Runjaic ha poi elogiato il prossimo avversario: “ Il Milan è diverso dalla scorsa stagione, con un tecnico esperto e giocatori straordinari. 🔗 Leggi su Milanzone.it

udinese runjaic alla vigilia del milan servir224 coraggio vogliamo continuit224

© Milanzone.it - Udinese, Runjaic alla vigilia del Milan: “Servirà coraggio, vogliamo continuità”

In questa notizia si parla di: udinese - runjaic

Udinese, a sorpresa arriva il rinnovo di Kosta Runjaic! Il tecnico rinnova con i bianconeri – UFFICIALE

Udinese, tre gol al Qatar nella terza uscita di precampionato: buoni segnali per Runjaic

Udinese, attacco sistemato: nuovo bomber per Runjaic

Runjaic: 'Stiamo attenti, Milan arriverà in alto'; Udinese, Runjaic: Voglio costanza anche contro il Milan; Runjaic: “Siamo solo all’8% del torneo, sta a noi continuare su questo trend”.

udinese runjaic vigilia milanUdinese, Runjaic: "Zaniolo avrà la sua occasione, ma non giocherà titolare. Forse martedì" - Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan anche di alcuni singoli, iniziando dal giovane. Segnala tuttomercatoweb.com

udinese runjaic vigilia milanUdinese, Runjaic: "Giocato appena l'8% delle partite... Non vedo l'ora di affrontare il Milan" - Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: "Bisogna dire che abbiamo giocato. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Udinese Runjaic Vigilia Milan