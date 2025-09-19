Udinese Runjaic alla vigilia del Milan | Servirà coraggio vogliamo continuità

Alla vigilia della sfida contro il Milan, Kosta Runjaic ha analizzato in conferenza stampa il momento dell’ Udinese, chiamata domani a un test di grande prestigio davanti al proprio pubblico. Il tecnico bianconero, pur soddisfatto dei progressi, ha invitato alla prudenza: “Abbiamo giocato appena l’8% delle partite, il campionato è lungo e serve restare concentrati. Abbiamo cominciato bene, ma vogliamo più costanza rispetto all’anno scorso. Per riuscirci dobbiamo pensare partita dopo partita e dare tutto”. La sfida al Milan e la crescita della squadra. Runjaic ha poi elogiato il prossimo avversario: “ Il Milan è diverso dalla scorsa stagione, con un tecnico esperto e giocatori straordinari. 🔗 Leggi su Milanzone.it

