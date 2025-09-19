Udinese Runjaic alla vigilia del Milan | Servirà coraggio vogliamo continuità
Alla vigilia della sfida contro il Milan, Kosta Runjaic ha analizzato in conferenza stampa il momento dell’ Udinese, chiamata domani a un test di grande prestigio davanti al proprio pubblico. Il tecnico bianconero, pur soddisfatto dei progressi, ha invitato alla prudenza: “Abbiamo giocato appena l’8% delle partite, il campionato è lungo e serve restare concentrati. Abbiamo cominciato bene, ma vogliamo più costanza rispetto all’anno scorso. Per riuscirci dobbiamo pensare partita dopo partita e dare tutto”. La sfida al Milan e la crescita della squadra. Runjaic ha poi elogiato il prossimo avversario: “ Il Milan è diverso dalla scorsa stagione, con un tecnico esperto e giocatori straordinari. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: udinese - runjaic
Udinese, a sorpresa arriva il rinnovo di Kosta Runjaic! Il tecnico rinnova con i bianconeri – UFFICIALE
Udinese, tre gol al Qatar nella terza uscita di precampionato: buoni segnali per Runjaic
Udinese, attacco sistemato: nuovo bomber per Runjaic
#Udinese, #Runjaic su Iker #Bravo e #Nunziante: "Come allenatore non è mai facile rinunciare ai calciatori" - X Vai su X
Udinese Milan Runjaic prepara la mossa a sorpresa Vai su Facebook
Runjaic: 'Stiamo attenti, Milan arriverà in alto'; Udinese, Runjaic: Voglio costanza anche contro il Milan; Runjaic: “Siamo solo all’8% del torneo, sta a noi continuare su questo trend”.
Udinese, Runjaic: "Zaniolo avrà la sua occasione, ma non giocherà titolare. Forse martedì" - Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan anche di alcuni singoli, iniziando dal giovane. Segnala tuttomercatoweb.com
Udinese, Runjaic: "Giocato appena l'8% delle partite... Non vedo l'ora di affrontare il Milan" - Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: "Bisogna dire che abbiamo giocato. tuttomercatoweb.com scrive