Udinese-Milan Runjaic su Modric | Un esempio per tutti gli atleti
Kosta Runjaic ha parlato di Modric nella conferenza stampa alla viglia di Udinese-Milan. Ecco le sue parole per come sono state riportate da tuttomercatoweb.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: udinese - milan
Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”
Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel
Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese
Udinese-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #UdineseMilan - X Vai su X
Udinese Milan Rabiot l'insostituibile di Allegri Vai su Facebook
Runjaic: 'Stiamo attenti, Milan arriverà in alto'; Udinese-Milan, Runjaic: Arriveranno in alto, noi porteremo in campo i nostri tre principi Poi elogia Modric e Allegri; Dove vedere Udinese-Milan in tv: le probabili formazioni.
Runjaic: "Milan gioca in maniera disciplinata: Modric e Rabiot portano grande esperienza" - Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, quest'oggi è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di domani sera contro il Milan che si ... Secondo milannews.it
Udinese, Runjaic: "Giocato appena l'8% delle partite... Non vedo l'ora di affrontare il Milan" - Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: "Bisogna dire che abbiamo giocato. Da tuttomercatoweb.com