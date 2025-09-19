Udinese-Milan Runjaic su Modric | Un esempio per tutti gli atleti

Kosta Runjaic ha parlato di Modric nella conferenza stampa alla viglia di Udinese-Milan. Ecco le sue parole per come sono state riportate da tuttomercatoweb.com. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

udinese milan runjaic modricRunjaic: "Milan gioca in maniera disciplinata: Modric e Rabiot portano grande esperienza" - Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, quest'oggi è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di domani sera contro il Milan che si ... Secondo milannews.it

udinese milan runjaic modricUdinese, Runjaic: "Giocato appena l'8% delle partite... Non vedo l'ora di affrontare il Milan" - Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: "Bisogna dire che abbiamo giocato. Da tuttomercatoweb.com

