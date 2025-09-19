Udinese-Milan Pardo | Lavorare senza le coppe europee è un vantaggio
Pierluigi Pardo, noto giornalista sportivo, ha parlato di Udinese-Milan alla vigilia della sfida al Bluenergy Stadium. Ecco le sue parole.
Pardo: "Per il Milan lavorare senza le coppe europee è un vantaggio" - Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista per DAZN, come accade di consueto è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 ne programma Tutti Convocati di cui è ...
Udinese, Runjaic: "Piedi per terra e pronti per il Milan" - Il tecnico: "Bene fin qui ma bisogna mantenere l'attenzione sempre alta"