Udinese-Milan Pardo | Lavorare senza le coppe europee è un vantaggio

Pierluigi Pardo, noto giornalista sportivo, ha parlato di Udinese-Milan alla vigilia della sfida al Bluenergy Stadium.

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: "Inserimento del Milan per Lucca? L'Udinese è molto brava a…"

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l'Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell'Udinese

Pardo: "Per il Milan lavorare senza le coppe europee è un vantaggio" - Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista per DAZN, come accade di consueto è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 ne programma Tutti Convocati

Udinese, Runjaic: "Piedi per terra e pronti per il Milan" - Il tecnico: "Bene fin qui ma bisogna mantenere l'attenzione sempre alta"