Udinese-Milan Allegri | Vincere qui deve essere la normalità Out Leao e Maignan
Milano, 19 settembre 2025 - “Veniamo da due vittorie, ma non siamo diventati bravi e belli. Deve essere la normalità al Milan. E perdere deve essere un'eccezione. La partita di domani a Udine sarà la più importante rispetto alle prossime con Lecce (in Coppa Italia), Napoli e Juventus”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Udinese-Milan, in programma domani alle 20.45. Sugli assenti: “Il recupero di Leao sta procedendo bene, speriamo di riaverlo durante la prossima settimana a disposizione per il Napoli, tenendo presente che è fermo da tanto. Con il Lecce non ci sarà. Maignan è a posto ed è sereno: martedì in Coppa Italia credo sarà in porta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
