Udinese-Milan Allegri | Vincere qui deve essere la normalità Out Leao e Maignan

Sport.quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 19 settembre 2025 - “Veniamo da due vittorie, ma non siamo diventati bravi e belli. Deve essere la normalità al Milan. E perdere deve essere un'eccezione. La partita di domani a Udine sarà la più importante rispetto alle prossime con Lecce (in Coppa Italia), Napoli e Juventus”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Udinese-Milan, in programma domani alle 20.45. Sugli assenti: “Il recupero di Leao sta procedendo bene, speriamo di riaverlo durante la prossima settimana  a disposizione per il Napoli, tenendo presente che è fermo da tanto. Con il Lecce non ci sarà. Maignan è a posto ed è sereno: martedì in Coppa Italia credo sarà in porta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

udinese milan allegri vincere qui deve essere la normalit224 out leao e maignan

© Sport.quotidiano.net - Udinese-Milan, Allegri: “Vincere qui deve essere la normalità. Out Leao e Maignan”

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

Il messaggio di Allegri: Al Milan vincere le partite dev'essere la normalità; Verso Udinese-Milan, la conferenza stampa di Allegri; Prima la difesa: l'analisi di Udinese - Milan Serie A Enilive.

udinese milan allegri vincerePagina 2 | Allegri, Udinese-Milan alla Luis Enrique: "Lui è bravo, io... La giacca? Volevo strapparla" - Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese al Bluenergy Stadium. tuttosport.com scrive

udinese milan allegri vincereUdinese-Milan, Allegri: “Vincere qui deve essere la normalità. Out Leao e Maignan” - E su Gimenez: “Ha sempre sempre fatto gol e tornerà a farne” ... Scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Udinese Milan Allegri Vincere