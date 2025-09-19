Udinese-Milan Allegri non si sbottona in conferenza

Udinese-Milan sarà la prossima sfida che attende Allegri e i suoi uomini in campionato. Il tecnico dei rossoneri ha parlato in conferenza stampa. Non ha svelato alcunché sulla formazione che scenderà in campo alla Dacia Arena. Di sicuro Leao è infortunato e non giocherà. Il tecnico non ha voluto aprire polemiche arbitrali sul rigore non assegnato a Nkunku contro il Bologna. Ha parlato poi di qualche singolo, elogiandolo, come Saelemekers e Modric. Un Allegri che ha invitato tutti all’equilibrio e a fare attenzione ad una Udinese che sta vivendo un buon momento di forma. Di seguito uno stralcio delle parole di Allegri sul match. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

