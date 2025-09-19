Udinese Iker Bravo | Il Milan è forte con gente di livello ma noi …

Pianetamilan.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iker Bravo parla del Milan in vista della sfida contro l'Udinese. Ecco le parole dell'attaccante bianconero sui rossoneri e non solo a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

udinese iker bravo il milan 232 forte con gente di livello ma noi 8230

© Pianetamilan.it - Udinese, Iker Bravo: “Il Milan è forte con gente di livello, ma noi …”

In questa notizia si parla di: udinese - iker

Udinese-Verona, le pagelle: Giovane 7, che bella scoperta. Iker Bravo leggerino, 5,5

DIRETTA Serie A, Atalanta-Lecce 0-0 e Pisa-Udinese 0-1: Iker Bravo! LIVE

Pisa-Udinese 0:1 | Le pagelle: Kristensen insuperabile, Iker è Bravo davvero

Udinese-Milan, le probabili formazioni: out Lovric, spazio a Bravo; Udinese-Milan, dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni: out Leao e Maignan, c'è Iker Bravo; Milan a Udine con i cerotti: Leao e Maignan sono out!.

udinese iker bravo milanUdinese, Iker Bravo: “Il Milan è forte con gente di livello, ma noi - Ecco le parole dell'attaccante bianconero sui rossoneri e non solo a 'La Gazzetta dello Sport' ... Come scrive msn.com

Udinese-Milan, dove vederla in tv e streaming e le probabili formazioni: out Leao e Maignan, c'è Iker Bravo - L'Udinese è tra le squadre più in forma del momento, il Milan vuole replicare il successo ottenuto contro il Bologna. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Udinese Iker Bravo Milan