Udine Udine! Difendiamo la nostra città
Circa trecento partecipanti – più un centinaio di curiosi che si sono uniti in itinere –, secondo personale della polizia locale, al sit-in annunciato per la sera di venerdì 19 settembre. L'incontro è cominciato poco dopo le 21 e terminato intorno alle 21 e 50. La richiesta: più sicurezza a Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: udine - udine
Fast Animals and Slow Kids, domenica 29 giugno a Udine
Weekend rovente a Udine: fino a 35 gradi, l'afa inizierà a farsi sentire
Udine: Cinema all’aperto nel Giardino Loris Fortuna
? Il #Milan a Udine come a Lecce: #Tare in viaggio con la squadra - X Vai su X
#Allegri tiene alta l'attenzione della squadra: "A Udine una delle quattro partite più importanti della stagione" capitano domani al 99% sarà #Gabbia Milan Nel Cuore Vai su Facebook
Udine, Udine! Difendiamo la nostra città; Trans picchiati a Udine, la condanna del sindaco: «Questa è una città che si batte per i diritti»; La Spi Cgil scende in piazza a Udine: “Difendiamo il potere d’acquisto delle pensioni”.
Salvini a Udine dopo l’accoltellamento: “La guerra per noi è qui, non in Russia” - Il leader della Lega, in città per l'inaugurazione della sede regionale del Carroccio, trasforma l’episodio di ieri sera in piazza San Giacomo in scontro politico: “Non mandiamo soldati a morire in co ... Si legge su udinetoday.it
Niente cittadinanza onoraria a Maignan, il sindaco di Udine: "Volevamo difendere la città" - Nella giornata di oggi il sindaco di Udine ha proposto al consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria a Mike Maignan dopo i fatti di razzismo registrati durante la sfida tra l'Udinese e ... Secondo tuttomercatoweb.com