Udine scuolabus si ribalta dopo scontro con un’auto | feriti 3 adulti e 2 bimbi
Il sinistro si è verificato intorno alle 8 di questa mattina tra Buja e Teppo Grande, in provincia di Udine. Al momento, sono in fase conclusiva le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato e di rimozione dei veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Grave incidente a Udine, scuolabus si ribalta dopo lo scontro con un'auto. Cinque feriti. FOTO
