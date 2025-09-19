Udine scuolabus si ribalta dopo scontro con un’auto | feriti 3 adulti e 2 bimbi

Ildifforme.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sinistro si è verificato intorno alle 8 di questa mattina tra Buja e Teppo Grande, in provincia di Udine. Al momento, sono in fase conclusiva le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato e di rimozione dei veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

udine scuolabus si ribalta dopo scontro con un8217auto feriti 3 adulti e 2 bimbi

© Ildifforme.it - Udine, scuolabus si ribalta dopo scontro con un’auto: feriti 3 adulti e 2 bimbi

In questa notizia si parla di: udine - scuolabus

Grave incidente a Udine, scuolabus si ribalta dopo lo scontro con un'auto. Cinque feriti. FOTO

Udine, scuolabus si ribalta dopo scontro con auto: 5 feriti; Uno scuolabus si ribalta dopo l'impatto con un'auto: a bordo 30 passeggeri, tra cui molti bambini; Incidente stradale a Udine, scuolabus si ribalta con 30 bambini a bordo.

Udine, scuolabus si ribalta dopo scontro con auto: 5 feriti - Tre persone sono finite in ospedale, nessuno in gravi condizioni Uno scuolabus si è ribaltato questa mattina dop ... Riporta tg24.sky.it

Udine, grave incidente stradale, si ribalta uno scuolabus: ci sono cinque feriti - Incubo questa mattina per un gruppo di bambini a bordo di uno scuolabus in provincia di Udine. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Udine Scuolabus Ribalta Dopo