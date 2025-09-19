Udine scuolabus si ribalta dopo scontro con un’auto | feriti 3 adulti e 2 bimbi

Il sinistro si è verificato intorno alle 8 di questa mattina tra Buja e Teppo Grande, in provincia di Udine. Al momento, sono in fase conclusiva le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato e di rimozione dei veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

