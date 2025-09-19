Udine | scuolabus si ribalta dopo scontro con auto due bambini feriti

Cinque persone, due bambini e tre adulti, sono rimaste ferite venerdì mattina a causa di un incidente che ha coinvolto uno scuolabus e un’auto sulla SP55 tra Buja e Treppo Grande, in provincia di Udine. Lo scuolabus, su cui viaggiavano 30 bambini, dopo l’impatto si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono in fase conclusiva le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato e di rimozione dei veicoli coinvolti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

