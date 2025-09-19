Ucraina von der Leyen | Al bando nell' Ue il gnl russo è ora di chiudere i rubinetti
(LaPresse) “L’economia di guerra della Russia è sostenuta dalle entrate dai combustibili fossili, noi vogliamo tagliare quelle entrate. Per questo mettiamo al bando l’import di energia russa nel territorio europeo. È ora di chiudere i rubinetti”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando da Bruxelles in occasione della presentazione del 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. “Le azioni della Russia non sono quelle di un Paese che vuole la pace. Come riposta l’Europa sta aumentando la pressione”, ha aggiunto, per questo “oggi presento il 19esimo pacchetto di sanzioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
