Ucraina Ue adotta nuove sanzioni su Russia 007 Gb | Pace? Putin ci prende in giro

(Adnkronos) – La Commissione europea ha adottato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni sulla Russia. Ad annunciarlo è la portavoce-capo dell'esecutivo Ue, Paula Pinho, aprendo il briefing giornaliero con la stampa. L'annuncio ufficiale verrà dato questo pomeriggio dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dall'Alta rappresentante Ue per gli affari esteri, Kaja Kallas, spiega .