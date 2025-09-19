Ucraina Ue adotta nuove sanzioni su Russia 007 Gb | Pace? Putin ci prende in giro
(Adnkronos) – La Commissione europea ha adottato il diciannovesimo pacchetto di sanzioni sulla Russia. Ad annunciarlo è la portavoce-capo dell'esecutivo Ue, Paula Pinho, aprendo il briefing giornaliero con la stampa. L'annuncio ufficiale verrà dato questo pomeriggio dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dall'Alta rappresentante Ue per gli affari esteri, Kaja Kallas, spiega . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Ucraina, Merz: "Putin adotta tattica attendista sui negoziati"
Il Consiglio #UE adotta la raccomandazione sulla transizione dalla protezione temporanea per gli ucraini sfollati. Ritorno graduale in e nuovi status di residenza legale.
