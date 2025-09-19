Ucraina nuove sanzioni Ue alla Russia | è il 19esimo pacchetto

Via libera a nuove sanzioni Ue alla Russia. Si tratta del 19esimo pacchetto dall’inizio della guerra con l’ Ucraina. In quest’ultima tranche finiscono nel mirino gli ultimi scampoli di gas che ancora arrivano in Europa (pur non conoscendo i volumi si sa che questo gas e Gnl entra in otto Paesi membri dell’Unione: Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovacchia e Ungheria), il sistema russo delle carte di credito, e per la prima volta le criptovalute. Le proposte della Commissione Ue vanno ora approvate dai 27 Paesi dell’Ue prima di poter entrare in vigore. Il blocco ha già concordato 18 pacchetti di sanzioni contro la Russia ma raggiungere un accordo definitivo su chi e cosa colpire potrebbe richiedere settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, nuove sanzioni Ue alla Russia: è il 19esimo pacchetto

