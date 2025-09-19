Ucraina nuove misure contro Mosca | l’Europa chiude al Gnl ma non ai gasdotti
La Commissione europea ha presentato oggi il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, introducendo una misura a lungo attesa: il divieto di importazione del gas naturale liquefatto (Gnl) russo. Questa proposta mira a colmare una significativa falla nelle restrizioni precedenti, che aveva permesso a nazioni come Belgio, Olanda, Francia, Spagna e Portogallo di continuare ad acquistare ingenti quantitativi di Gnl da Mosca. Nonostante il conflitto in Ucraina, le importazioni europee di Gnl russo sono rimaste sorprendentemente resilienti. Secondo i dati della Commissione, nel 2022 e 2023 si sono attestate intorno al 15% del totale delle importazioni di Gnl dell’UE. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
