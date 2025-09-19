Ucraina | Magi ' rischio sicurezza è Salvini che nega pericolosità Putin non migranti'

Roma, 19 set. (Adnkronos) - “La cosa più rischiosa per la nostra sicurezza nazionale non sono i migranti ma che Salvini neghi che ci sia un problema di sicurezza per l'Europa e per l'Italia rappresentato dalle tentazioni e dalle azioni imperialiste della Russia di Putin”. Lo ha detto a Tagadà su La7 il segretario di +Europa, Riccardo Magi. “Il nostro presidente della Repubblica Mattarella è stato inserito dalla Russia nella lista delle personalità non gradite che alimentano la russofobia; abbiamo droni e caccia russi che invadono lo spazio aereo dell'Unione Europea e quindi della Nato; abbiamo la relazione dei servizi segreti al Parlamento che dice con chiarezza che è concreto e imminente il rischio di attacchi in forma ibrida da parte della Russia, o di entità ingaggiate dalla Russia, nei confronti dei paesi occidentali, quindi anche dell'Italia di tutti quei paesi che sostengono l'Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

