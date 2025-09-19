Ucraina gli errori dell’Europa | come Bruxelles si è condannata all’irrilevanza

19 set 2025

Energia, diplomazia, difesa: l’Europa ha sbagliato tutto e oggi guarda alla guerra da bordo campo, pur essendo l’attore più colpito La guerra in Ucraina continua, ma dell’Europa si sente a malapena l’eco. Dichiarazioni, vertici, visite ufficiali: molta retorica, poca sostanza. Mentre gli Stat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

