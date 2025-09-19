Ucraina e Russia in guerra | Putin annuncia 700.000 soldati al fronte l’UE risponde con il 19° pacchetto di sanzioni

Vladimir Putin ha reso pubblica una cifra destinata a far discutere: oltre 700.000 soldati russi sarebbero ora schierati lungo la linea del fronte in Ucraina. Il presidente russo ha parlato così come per dimostrare che Mosca mantiene una presenza massiccia, insistendo sul fatto che la spesa per la difesa non è un peso ma una necessità, parte .

In questa notizia si parla di: ucraina - russia

