di Pietro Francesco Maria De Sarlo Sento come un macigno sulle mie spalle la vergogna per il comportamento della Ue e del governo italiano su Gaza. La sento in quanto cittadino dell’Europa, della Ue e dell’Italia e di quell’Occidente che ha la pretesa di essere la parte migliore del mondo. Mandiamo armi e aiuti agli ucraini per difendersi in una guerra tra eserciti regolari e potenti mentre a Gaza inviamo armi a Israele per compiere genocidio e consentiamo che l’unica parte in commedia che possono recitare i gazawi sia quella di fare da bersagli agli assassini dell’IdF. Ma quali sono le questioni di fondo che animano il diverso e scandaloso comportamento delle élite politiche europee e italiane? Per aiutarci possiamo mettere a confronto le foto della lussuosa cena tra i reali inglesi e Trump con le immagini dell’esodo dei gazawi verso nuovi orrori la cui responsabilità oltre che di Israele è degli Usa e degli inglesi, oltre che della imbelle Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina e Gaza sono le due facce del suprematismo e colonialismo occidentale

