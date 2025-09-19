Ucraina decine di droni russi hanno attaccato Kiev

In Ucraina decine di droni russi hanno attaccato Kiev nella notte. I detriti sono caduti su diverse zone della capitale senza provocare feriti. Oggi vertice a Bruxelles su nuove sanzioni a Mosca. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, decine di droni russi hanno attaccato Kiev

In questa notizia si parla di: ucraina - decine

Ucraina, raid russo su Odessa: decine di persone evacuate da un palazzo in fiamme

Ucraina, Kiev ordina l'evacuazione da decine di località del Donetsk | Due F-35 italiani di base in Estonia intercettano jet russi

? Ennesima notte di bombe sull’Ucraina, morti nel Kherson, colpiti edifici residenziali ad Odessa. I russi intercettano decine di droni di Kiev al confine. Oggi il vertice in video collegamento voluto da Francia e Inghilterra. Incognita sulla partecipazione di Melo Vai su Facebook

PODCAST | Nuova ondata di attacchi russi sull’Ucraina, nella capitale Kiev 19 vittime e decine di feriti. Il sito sessista chiude, esposti alla Polizia postale da tutta Italia. #ANSA - X Vai su X

Kramatorsk, tra le città più colpite ogni giorno da decine di droni russi; Zelensky: Perché la Nato non ha abbattuto il drone russo in Romania?; Kiev sotto attacco: almeno 18 morti, colpita sede dell'Ue.

Ucraina: nella notte attacchi di droni russi a Kiev e nella regione - I sistemi antiaerei ucraini sono entrati in azione la scorsa notte ;;durante un allarme antiaereo nella capitale e nella regione di Kiev, per una pioggia di droni russi. Riporta ansa.it

Ucraina, treni deragliati in Russia: Kiev rivendica il sabotaggio. Ue, Kallas: "L'escalation dei droni è sconsiderata" - Allarme droni russi in Romania e Polonia, Mosca "sa esattamente dove sono diretti, si tratta di un'evidente espansione della guerra". Secondo msn.com