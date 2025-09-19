Ucraina Commissione Ue vara 19esimo pacchetto sanzioni contro Russia

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 set. (askanews) - La Commissione Europea ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni, il 19esimo, contro la Russia. Lo ha confermato la capo portavoce della Commissione, Paula Pinho. "Possiamo confermare che la Commissione ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 19esimo pacchetto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ucraina commissione ue vara 19esimo pacchetto sanzioni contro russia

© Quotidiano.net - Ucraina, Commissione Ue vara 19esimo pacchetto sanzioni contro Russia

In questa notizia si parla di: ucraina - commissione

Ucraina, Ue vara 19esimo pacchetto di sanzioni a Russia: cosa prevede; Video; Ucraina, Commissione Ue vara 19esimo pacchetto sanzioni contro Russia.

Ucraina, Commissione Ue vara 19esimo pacchetto sanzioni contro Russia - La Commissione Europea ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni, il 19esimo, contro la Russia. libero.it scrive

ucraina commissione ue varaNuove sanzioni Ue alla Russia. E la Commissione svela gli 8 Paesi che acquistano ancora il gas di Mosca - Sergei Lavrov e Marco Rubio si incontreranno la prossima settimana a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, rende noto l’agenzia russa Tass, citando il rappresentante di Mosca ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Commissione Ue Vara