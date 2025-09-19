ucraina commissione ue vara 19esimo pacchetto sanzioni contro russia

Roma, 19 set. (askanews) - La Commissione Europea ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni, il 19esimo, contro la Russia. Lo ha confermato la capo portavoce della Commissione, Paula Pinho. "Possiamo confermare che la Commissione ha adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 19esimo pacchetto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

