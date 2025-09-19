Ucraina | Casini-Sensi interrogazione a Crosetto ' chiarisca su Eurofighter in Polonia'
Roma, 19 set. (Adnkronos) - "L'Alleanza atlantica ha annunciato una nuova missione denominata Sentinella dell'Est, con base in Polonia" e "secondo fonti giornalistiche accreditate, alla richiesta della Nato il governo italiano avrebbe inizialmente prospettato la possibilità di inviare due velivoli Eurofighter per contribuire alla suddetta missione in Polonia; disponibilità che, tuttavia, sarebbe stata successivamente ritrattata". Si legge nell'interrogazione dei senatori Pier Ferdinando Casini e Filippo Sensi al ministro della Difesa, Guido Crosetto. Nell'interrogazione si citano articoli di stampa in cui viene ricostruito come Crosetto avrebbe prima dato l'ok all'invio di due Eurofighter, per poi ritirare la disponibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: ucraina - casini
BJKCUP: SARÀ L'UCRAINA A SFIDARE L'ITALIA IN SEMIFINALE! L'Ucraina sfiderà l'italia in semifinale dopo le vittorie di Svitolina e Kostyuk sulle spagnole! skysporttennis #fblifestyle #CoppaDavis Vai su Facebook
Ucraina: Casini-Sensi, interrogazione a Crosetto 'chiarisca su Eurofighter in Polonia'.
Casini: “Per l’Ucraina sarà la pace possibile non quella giusta” - “La trattativa è molto complicata, speriamo solo che l’atteggiamento di Trump non serva a Putin per prendere altro tempo”. Lo riporta blitzquotidiano.it