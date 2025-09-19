Ucraina 5 morti in raid russi Donetsk

7.44 Cinque morti ieri in Ucraina, in un attacco russo che ha colpito una zona residenziale della città di Kostiantynivka, nel Donetsk orientale. Intanto è arrivato in Ucraina il primo lotto di equipaggiamento militare del programma concordato Usa-Nato per dare sostegno a Kiev trasferendo armi Usa finanziate da Paesi europei. Atteso il via libero definitivo alla vendita per 780mln di dollari in missili anticarro e lanciatori Usa alla Polonia,che confina con Russia e Ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

