Ucraina 007 inglesi | Nessuna prova che Putin voglia negoziare la pace
Rimane sempre alta la tensione in Ucraina con Vladimir Putin che non accenna a compiere passi avanti per il cessate il fuoco. Gli 007 inglesi hanno dichiarato che non c’è nessuna prova che il leader del Cremlino voglia negoziare la pace. A conferma di ciò Mosca, nella notte, ha lanciato un raid di droni su Kiev danneggiando la rete ferroviaria. Un altro attacco si è riversato su Kostiantynivka, nel Donetsk, uccidendo almeno cinque persone. Guerra in Ucraina – La diretta Tutte le notizie di oggi, venerdì 19 settembre, sul conflitto in Ucraina. Inizio diretta: 190925 08:00 Fine diretta: 190925 23:00 11:08 190925 Zelensky: "Il mondo chiede la pace ma la Russia non ascolta" “Ancora una volta, i russi colpiscono i civili in un momento in cui il mondo intero, e soprattutto gli Stati Uniti, chiedono la pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Guerra Ucraina, Trump: “L’ultimatum alla Russia è di 10 giorni”; Guerra Ucraina - Russia, le news del 29 luglio; Il fedelissimo di Putin e la guerra Ucraina: «Zelensky guidato dagli 007 inglesi. Basta interferenze, per arrivare alla pace serve parlarsi fra pari».
Capo degli 007 inglese: "Nessuna prova che Putin voglia negoziare". Kiev: "Dal 2022 morti un milione di soldati russi" - Raid di Mosca contro la rete ferroviaria di Kiev, danneggiata la rete ferroviaria. Scrive msn.com
UCRAINA/ “Nessuna pace o resistenza può sostituire la fede: servono nuovi don Gnocchi” - L’Ucraina ha bisogno di nuovi don Gnocchi e la Russia di qualche don Camillo Nessuna buona nuova dal fronte ucraino. Segnala ilsussidiario.net