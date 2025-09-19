Ucraina 007 inglesi | Nessuna prova che Putin voglia negoziare la pace

Rimane sempre alta la tensione in Ucraina con Vladimir Putin che non accenna a compiere passi avanti per il cessate il fuoco. Gli 007 inglesi hanno dichiarato che non c’è nessuna prova che il leader del Cremlino voglia negoziare la pace. A conferma di ciò Mosca, nella notte, ha lanciato un raid di droni su Kiev danneggiando la rete ferroviaria. Un altro attacco si è riversato su Kostiantynivka, nel Donetsk, uccidendo almeno cinque persone. Guerra in Ucraina – La diretta Tutte le notizie di oggi, venerdì 19 settembre, sul conflitto in Ucraina. Inizio diretta: 190925 08:00 Fine diretta: 190925 23:00 11:08 190925 Zelensky: "Il mondo chiede la pace ma la Russia non ascolta" “Ancora una volta, i russi colpiscono i civili in un momento in cui il mondo intero, e soprattutto gli Stati Uniti, chiedono la pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it

