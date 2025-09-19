Il panorama delle sitcom di successo ha visto nel corso degli anni diverse produzioni che si sono ispirate o sono state considerate come possibili eredi di capolavori consolidati. Tra queste, alcune hanno saputo distinguersi per originalità e capacità di adattarsi ai gusti del pubblico contemporaneo, mantenendo vivo l’interesse verso il genere. In questo approfondimento vengono analizzate alcune delle serie più significative che si sono affermate come potenziali sostitute o alternative a uno dei titoli più iconici della televisione mondiale. serie simili a “The Office”. superstore. Dal 2015, NBC ha trasmesso Superstore, creata da Justin Spitzer. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tv show che avrebbero potuto sostituire the office