Tuttosport – Quando Motta mi disse ‘È il tuo momento’ poi il fischio dell’arbitro e il pianto a dirotto

Justcalcio.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-19 09:46:00 Flash news da Tuttosport: C’è anche un po’ di Italia nell’Udinese per definizione multietnica: Nicolò Bertola, arrivato da svincolato dopo gli anni allo Spezia e già nel giro dell’Under 21 azzurra. Un tipo che presto potrebbe far comodo pure a Rino Gattuso, ma per i grandi.  Udine nel destino. Nicolò, che effetto fa guardare la classifica? «Bellissimo: vederci là in alto, anche se è una sorpresa per tutti, ci rende assolutamente orgogliosi».    Udine nel destino: lì hai debuttato in A con lo Spezia. «Impossibile scordarmi quel giorno perché oltre al mio esordio, abbiamo festeggiato la salvezza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

tuttosport 8211 quando motta mi disse 8216200 il tuo momento8217 poi il fischio dell8217arbitro e il pianto a dirotto

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Quando Motta mi disse ‘È il tuo momento’, poi il fischio dell’arbitro e il pianto a dirotto”

In questa notizia si parla di: tuttosport - motta

Yildiz leader tecnico di questa Juventus, voto 7 e quel giudizio di Tuttosport: «È pura follia pensare che…». Riferimento chiaro a Thiago Motta!

tuttosport 8211 motta dissePagina 3 | “Quando Motta mi disse ‘È il tuo momento’, poi il fischio dell’arbitro e il pianto a dirotto” - L’intervista a Nicolò Bertola, arrivato all’Udinese da svincolato dopo gli anni allo Spezia: “Impressionato da Thuram” ... Secondo tuttosport.com

Tuttosport - Motta allenta la pressione sulla Juventus: ritiro pre partita non più obbligatorio - Ok la responsabilità, ma entusiasmo, voglia di creare, prendersi dei rischi perché i giocatori devono ... Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Tuttosport 8211 Motta Disse