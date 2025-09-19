2025-09-19 09:46:00 Flash news da Tuttosport: C’è anche un po’ di Italia nell’Udinese per definizione multietnica: Nicolò Bertola, arrivato da svincolato dopo gli anni allo Spezia e già nel giro dell’Under 21 azzurra. Un tipo che presto potrebbe far comodo pure a Rino Gattuso, ma per i grandi. Udine nel destino. Nicolò, che effetto fa guardare la classifica? «Bellissimo: vederci là in alto, anche se è una sorpresa per tutti, ci rende assolutamente orgogliosi». Udine nel destino: lì hai debuttato in A con lo Spezia. «Impossibile scordarmi quel giorno perché oltre al mio esordio, abbiamo festeggiato la salvezza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tuttosport – "Quando Motta mi disse 'È il tuo momento', poi il fischio dell'arbitro e il pianto a dirotto"