Tuttosport ipotesi Derby di mercato per i pali nella prossima estate | obiettivo comune e prezzo

Derby di mercato. Il futuro di Elia Caprile potrebbe presto tingersi di rossonero o nerazzurro. Il portiere del Cagliari, reduce da una crescita costante e da prestazioni convincenti in Serie A, è finito sotto osservazione di Milan e Inter. Le due società milanesi, secondo quanto riportato da Tuttosport, hanno mandato i propri scout a monitorarne i progressi, considerate le possibili novità in arrivo tra i pali. Il motivo dell’interesse è chiaro: sia Mike Maignan che Yann Sommer hanno il contratto in scadenza al termine di questa stagione, situazioni che spingono inevitabilmente i dirigenti delle due società a guardare con un occhio di riguardo alle opportunità di mercato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: tuttosport - ipotesi

Thuram Juve (Tuttosport): sirene sul PSG, Comolli prova a blindarlo. C’è l’ipotesi rinnovo: scadenza e nuovo stipendio, i dettagli

INTER-NICO PAZ, TUTTA LA VERITÀ Samuele Nava de 'La Provincia di Como' e la nostra direttrice Eleonora Trotta, a 'TiAmoCalciomercato' sul canale Youtube di Calciomercato.it, fanno chiarezza sull'ipotesi #NicoPaz-#Inter. Il futuro del gioiello argentino - facebook.com Vai su Facebook

#Acerbi e #DeVrij: sicuri sì, ma...#Inter, sul mercato un giovane: le ipotesi per la difesa - X Vai su X

Juve in campo verso il Toro: Motta studia le mosse derby, Conceicao e Vlahovic...; Inter, non solo Raspadori: per una rosa sempre più italiana possibile derby di mercato; Taremi, derby di mercato Inter-Milan a gennaio? Era pronto già quest'estate.

Rabiot e Rowe sono sul mercato: la decisione ufficiale del Marsiglia e il motivo - A rivelare dell'interessamento dei rossoneri per Rabiot è Sport Mediaset, che spiega come in queste ultime ore il Milan abbia effettuato un sondaggio con il Marsiglia per provare ad arrivare a lui. Da tuttosport.com

Giuntoli-Juve, la vera sfida mercato: chi è in discussione e chi può arrivare - Nell’ipotesi futuribile del tridente o di un attacco a due punte, della conferma di Massimiliano Allegri (che potrebbe piazzare un terzetto alle spalle di Vlahovic) o dell’arrivo di un nuovo ... Lo riporta tuttosport.com