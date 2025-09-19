2025-09-19 20:08:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Quello dello storico capo ultrà interista Vittorio Boiocchi, ucciso a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa a Milano, fu un omicidio “con modalità mafiose”. Dopo gli arresti di aprile, la conferma arriva dal decreto con cui la gip Francesca Ballesi ha mandato a processo con rito immediato gli ex leader della Curva Nord Andrea Beretta e Marco Ferdico, assieme al padre di quest’ultimo Gianfranco, e ai presunti esecutori materiali, Daniel D’Alessandro e Pietro Andrea Simoncini. E mentre i vari filoni dell’inchiesta “doppia curva” della Dda milanese hanno già portato a numerose condanne per i gruppi ultrà di San Siro, ricostruendo pure le infiltrazioni della ’ndrangheta nella Nord nerazzurra, è al lavoro anche la Procura di Roma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Boiocchi ucciso con metodi mafiosi”. Ipotesi ergastolo