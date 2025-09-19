Tutti volevano qualcosa da me e io mi chiedevo | è davvero così che devo passare ogni giorno della mia vita?

B jörn Borg, leggenda del tennis mondiale, si racconta in un’autobiografia intima e senza filtri scritta insieme alla moglie Patricia. E in un’intervista a Repubblica  l’ex campione svedese 69enne, noto per i suoi 11 titoli Slam, apre il cuore su una vita di successi, cadute e rinascite, segnata da dipendenze, crisi personali e un episodio drammatico a Milano, dove Loredana Bertè, sua ex moglie, gli ha salvato la vita. Loredana Bertè e l’amore con Borg: «Ho fatto una fesseria» X Leggi anche › Il rimpianto di Loredana Bertè: «Che grande errore lasciare la carriera per Björn Borg!» Una carriera da rockstar dello sport. 🔗 Leggi su Iodonna.it

