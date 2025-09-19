Tutti in piedi per De Bruyne | l' Etihad lo celebra Conte si rammarica | Non l' avrei mai tolto
La dolorosa uscita del belga dopo l'espulsione di De Lorenzo che non voleva neanche Conte: "Mi è dispiaciuto sostituirlo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: tutti - piedi
La rivincita di Filippo. Conca tricolore a sorpresa: "Mi hanno lasciato a piedi. E adesso stanno tutti zitti»
William e Kate, Agassi, Nicole Kidman e non solo: tutti i vip in piedi nel Royal Box per Sinner
Montacuto in sofferenza. Celle piene di muffa. I detenuti non possono stare in piedi tutti insieme
Tutti a piedi su lungomare tra piazzale Gondar e viale Siracusa. La delibera che istituisce formalmente l’area pedonale Murri, nel... Vai su Facebook
I duecento ragazzi della @scuolapolitiche tutti in piedi nel Teatro di Cesenatico ad applaudire Nico Acampora e #PizzaAut - X Vai su X
De Bruyne e la standing ovation prevista dalla sua Manchester: il ritorno a casa di King Kev; Il Napoli vince ancora, Fiorentina battuta 3-1; De Bruyne accende la luce – Napoli, ora il gioco passa dai suoi piedi.
Campione in tutti i casi: De Bruyne non poteva immaginare un peggior ritorno a 'casa' - Kevin de Bruyne non poteva certo immaginare che il suo ritorno a casa, nello stadio che l'ha consacrato come uno dei più grandi calciatori. Segnala tuttomercatoweb.com
Tutti ai piedi di De Bruyne: tributo emozionante in Liechtenstein-Belgio | VIDEO - Lo yacht di lusso affonda 15 minuti dopo il varo: l'equipaggio raggiunge a nuoto la riva Emilio Fede, la scoperta del licenziamento in diretta e le ore barricato in ufficio: i motivi della decisione ... msn.com scrive