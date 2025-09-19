Tutti in campo alla Baskin Cup Quando l’inclusione va a canestro
Due giorni a tutta inclusione con la seconda edizione dellA “ Acinque Baskin Cup “, promossa da Asd Sport4All con il gruppo Acinque: un’iniziativa che combina sport, divertimento e solidarietà. Il baskin, disciplina mutuata dalla pallacanestro, mette in campo insieme persone con e senza disabilità: assegnando pari possibilità e importanza a ciascun atleta, è un esempio concreto di inclusione. Il torneo si svolgerà al PalaFamila di via Gramsci domani e domenica dalle 10, con ingresso libero. Ben 9 le formazioni che si sfideranno in questa seconda edizione del torneo: Sport4All Bears, Baskin Manigunda, Sport4All Dragons, Baskin Team Gattico, Sport4All Lions, Casate Sport, Baskin Rho, Salus Gerenzano ed Eureka Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tutti - campo
Alla Dominante tutti in campo alla “12 Ore”
Regionali in Campania, i dubbi a sinistra sulla rottura con De Luca (che a lui non conviene) e gli equilibri a destra: tutti i nomi in campo
Independence Day a Villa Taverna con Meloni e vice, tutti i leader del Campo largo danno forfait
A TUTTO CAMPO MERCOLEDÌ Online la puntata ? Focus sul Sevegliano Fauglis e il dibattito sul crollo dei fuoriquota A Tutto Campo va in onda tutti i giorni alle 19.30 su TV12 - facebook.com Vai su Facebook
Tutti in campo alla Baskin Cup. Quando l’inclusione va a canestro; Torna Acinque Baskin Cup: inclusione e sport per tutti; Torna il baskin inlusivo con Acinque, seconda edizione.
Tutti in campo alla Baskin Cup. Quando l’inclusione va a canestro - Due giorni a tutta inclusione con la seconda edizione dellA “ Acinque Baskin Cup “, promossa da Asd Sport4All con il gruppo Acinque: un’iniziativa che combina sport, divertimento e solidarietà. Si legge su ilgiorno.it
Torna il baskin inlusivo con Acinque, seconda edizione - Sport4All con il gruppo Acinque: un’iniziativa che combina sport, divertimento e solidarietà. Segnala merateonline.it