Due giorni a tutta inclusione con la seconda edizione dellA “ Acinque Baskin Cup “, promossa da Asd Sport4All con il gruppo Acinque: un’iniziativa che combina sport, divertimento e solidarietà. Il baskin, disciplina mutuata dalla pallacanestro, mette in campo insieme persone con e senza disabilità: assegnando pari possibilità e importanza a ciascun atleta, è un esempio concreto di inclusione. Il torneo si svolgerà al PalaFamila di via Gramsci domani e domenica dalle 10, con ingresso libero. Ben 9 le formazioni che si sfideranno in questa seconda edizione del torneo: Sport4All Bears, Baskin Manigunda, Sport4All Dragons, Baskin Team Gattico, Sport4All Lions, Casate Sport, Baskin Rho, Salus Gerenzano ed Eureka Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti in campo alla Baskin Cup. Quando l’inclusione va a canestro