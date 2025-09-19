tutti hanno un piano partita fin quando haaland non li purga guardian

Il Napoli ha perso 2-0 ieri contro il Manchester City in Inghilterra nella prima di Champions della stagione. A segno Haaland e Doku. Gli azzurri hanno giocato per 70 minuti in dieci, dopo l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo; e così il tecnico Antonio Conte ha optato per togliere Kevin De Bruyne per inserire Mathias Olivera. Di Lorenzo nel panico su Haaland. Scrive Jonathan Wilson sul Guardian in merito alla partita: Tutti hanno un piano per la partita, fino a quando Erling Haaland non li purga. Vederlo abitualmente, forse, ha offuscato le menti di chi segue la Premier League per quanto sia micidiale, quasi 90 kg di muscoli capaci di velocità e abilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

