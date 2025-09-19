Tutti hanno un piano partita fin quando Haaland non li purga Guardian
Il Napoli ha perso 2-0 ieri contro il Manchester City in Inghilterra nella prima di Champions della stagione. A segno Haaland e Doku. Gli azzurri hanno giocato per 70 minuti in dieci, dopo l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo; e così il tecnico Antonio Conte ha optato per togliere Kevin De Bruyne per inserire Mathias Olivera. Di Lorenzo nel panico su Haaland. Scrive Jonathan Wilson sul Guardian in merito alla partita: Tutti hanno un piano per la partita, fino a quando Erling Haaland non li purga. Vederlo abitualmente, forse, ha offuscato le menti di chi segue la Premier League per quanto sia micidiale, quasi 90 kg di muscoli capaci di velocità e abilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: tutti - piano
Consorzio di Bonifica, tutti i progetti in corso Mappa di quelli futuri: piano da 38 milioni
Piano-casa: tutti numeri della misura varata dal governo
Fiumicino, dall’Ufficio di Piano agli eventi fantasma: tutti i lati oscuri della rete di corruzione
La Scuola dell'infanzia di Piano Lago augura a tutti un felice inizio di un nuovo anno scolastico ? - facebook.com Vai su Facebook
La partita sembrava equilibrata, poi... .Conte è un sarto spietato: non si crogiola nei sentimentalismi, toglie De Bruyne perché 90 minuti non li regge; Come si ferma Giannis? Ce lo spiega Ergin Ataman; Chivu “Con la Juve sfida importante ma il campionato è una maratona”.