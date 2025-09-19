Tutti gli outfit e le tendenze – tra l' eccentrico e l' originale – visti agli show ora in scena a Londra aggiornati giorno per giorno
D opo New York, è il turno delle sfilate della London Fashion Week. Gli show per la Primavera-Estate 2026 appena iniziati andranno in scena fino al 22 settembre. Una settimana della moda in sei giorni che vede protagonisti pochi grandi nomi, su cui si staglia la sfilata Burberry di Daniel Lee, seguito dall’habitué Erdem. E una sfilza copiosa di nomi poco conosciuti, con look sempre più originali. La sfilata di Burberry chiude la London Fashion Week 2025 X Leggi anche › Top model e BritPop. H&M apre in grande stile la London Fashion Week La capitale inglese, si sa, non lesina mai in fatto di brand di nicchia e outfit particolari, che sfiorano il confine dell’eccentrico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
