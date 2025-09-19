Turismo la Puglia vara le Dmo | Giornata storica Cambia l’organizzazione del settore

Momento di svolta nell’organizzazione turistica pugliese. Con l’approvazione in Consiglio regionale, il 18 settembre, della legge che introduce le Destination Management Organization, la Puglia si dota di un nuovo modello di governance capace di valorizzare i territori e mettere in rete pubblico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Turismo, la Puglia vara le Dmo: “Giornata storica. Cambia l’organizzazione del settore”.

DMO Turismo, Lopane: “Giornata storica. Le DMO sono legge, cambia l’organizzazione turistica in Puglia” - “Una giornata storica per il turismo pugliese: il Consiglio regionale ha approvato la legge che introduce le Destination Management Organization (DMO), uno strumento che consegna alla nostra regione ... Si legge su statoquotidiano.it

