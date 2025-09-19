Turetta aggredito in cella La condanna di Cecchettin | Non è questa la risposta

Un pugno, perché non gradito. Filippo Turetta avrà messo in conto anche questo entrando nel carcere veronese di Montorio dopo la condanna all’ergastolo in primo grado per l’uccisione di Giulia Cecchettin. È successo ad agosto, nella quarta sezione della prigione dove è stato trasferito dopo un periodo in zona protetta. Un altro detenuto di 55 anni che sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio lo ha colpito perché non sopportava la sua presenza. Hanno messo l’aggressore in punizione: rinchiuso in isolamento per due settimane. Dopo sette giorni è passato in una cella singola e non ha gradito nemmeno quella: inabitabile in quanto danneggiata da un inquilino precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

