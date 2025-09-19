Tumori testa-collo l’Asp di Catania aderisce alla campagna europea Make Sense | visite gratuite ad Acireale

Cataniatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno migliaia di italiani ricevono una diagnosi di tumore del distretto testa-collo, spesso in fase avanzata. Eppure, se individuate precocemente, queste neoplasie possono essere curate con trattamenti mini-invasivi e con altissime probabilità di guarigione. È questo il messaggio centrale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tumori - testa

Visite gratis negli ospedali di Bologna: lotta ai tumori della testa e del collo

A Frosinone tre giorni dedicati alle visite gratuite per la prevenzione dei tumori testa-collo

Prevenzione tumori testa-collo: due giorni di controlli gratuiti all’ospedale di Pescara

tumori testa collo l8217aspTumori testa-collo, l’Asp di Catania aderisce alla campagna europea "Make Sense": visite gratuite ad Acireale - collo colpiscono ogni anno migliaia di persone in Italia: se diagnosticati in fase iniziale, possono essere affrontati con trattamenti mini- Si legge su cataniatoday.it

tumori testa collo l8217aspTumori della testa e del collo, screening gratuiti dal 15 al 20 settembre per la diagnosi precoce e la prevenzione - Più di 140 centri, pubblici e privati, sull'intero territorio nazionale saranno disponibili a effettuare giornate di diagnosi precoce. Segnala vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Tumori Testa Collo L8217asp