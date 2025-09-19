Tumori testa-collo l’Asp di Catania aderisce alla campagna europea Make Sense | visite gratuite ad Acireale

Ogni anno migliaia di italiani ricevono una diagnosi di tumore del distretto testa-collo, spesso in fase avanzata. Eppure, se individuate precocemente, queste neoplasie possono essere curate con trattamenti mini-invasivi e con altissime probabilità di guarigione. È questo il messaggio centrale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Fumo e alcol sono i due principali fattori di rischio per i tumori della testa e del collo. E combinati, sono ancora più pericolosi: il rischio si moltiplica, non si somma. Ma non sono gli unici. Un numero crescente di casi è legato all'infezione da Papillomavirus

Tumori testa-collo, l’Asp di Catania aderisce alla campagna europea "Make Sense": visite gratuite ad Acireale - collo colpiscono ogni anno migliaia di persone in Italia: se diagnosticati in fase iniziale, possono essere affrontati con trattamenti mini- Si legge su cataniatoday.it

Tumori della testa e del collo, screening gratuiti dal 15 al 20 settembre per la diagnosi precoce e la prevenzione - Più di 140 centri, pubblici e privati, sull'intero territorio nazionale saranno disponibili a effettuare giornate di diagnosi precoce. Segnala vanityfair.it