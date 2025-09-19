Tumori Greco SIdR | Serve più prevenzione contro patologie oncologiche ginecologiche per preservare fertilità
“Di patologie oncologiche ginecologiche si parla ancora troppo poco e spesso le donne tralasciano la necessaria prevenzione. Il World Gynecologic Oncology Day, pertanto, è una buona occasione per richiamare la massima attenzione su queste problematiche, che devono poter coinvolgere allo stesso modo sia il mondo scientifico e sanitario sia le istituzioni e i cittadini”. Così Ermanno Greco, Presidente della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), in occasione del World Gynecologic Oncology Day, che ricorre sabato 20 settembre. “Affrontare con la giusta consapevolezza questo tipo di tumori, come ad esempio quelli all’utero e all’ovaio, è già un primo importante passo per migliorare la qualità della vita delle donne che ne sono affette” osserva Greco, aggiungendo che “a essere interessata, in questi casi, è anche la loro identità riproduttiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
#Torre del Greco - Attivo lo screening per la prevenzione del tumore al seno Presso il distretto sanitario di Torre del Greco (plesso Bottazzi - piano terra) è attivo lo screening mammografico. Leggi la notizia --> https://ift.tt/XQc8mtP - X Vai su X
Anche presso il distretto sanitario di Torre del Greco (plesso Bottazzi – piano terra) è attivo lo screening mammografico mirato alla prevenzione del tumore alla mammella. L’esame radiologico è un efficace strumento di diagnosi precoce, è gratuito e da ripeter Vai su Facebook
