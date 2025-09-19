Tumore su faccia e collo rimosso a Taormina | Massa abnorme era stato giudicato inoperabile

Intervento complesso portato a termine con successo all’Ospedale di Taormina, dove i medici hanno rimosso un esteso tumore della faccia e del collo a un paziente di 87 anni. La massa abnorme da tempo gli provocava dolori insopportabili ma era stata giudicata inoperabile. "Ho provato una grande emozione quando l'ho incontrato e visto la perfetta guarigione della ferita", ha detto la dottoressa Serenella Palmieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

