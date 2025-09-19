Tumore su faccia e collo rimosso a Taormina | Massa abnorme era stato giudicato inoperabile

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento complesso portato a termine con successo all’Ospedale di Taormina, dove i medici hanno rimosso un esteso tumore della faccia e del collo a un paziente di 87 anni. La massa abnorme da tempo gli provocava dolori insopportabili ma era stata giudicata inoperabile. "Ho provato una grande emozione quando l'ho incontrato e visto la perfetta guarigione della ferita", ha detto la dottoressa Serenella Palmieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tumore - faccia

Incredibile operazione all'ospedale di Taormina: rimosso un tumore gigante della faccia e del collo in un paziente di 87anni

Asportato un tumore gigante dalla faccia di un paziente 87 anni

Vasto tumore a faccia e collo su 87enne, rimosso a Taormina; Tumore su faccia e collo rimosso a Taormina: Massa abnorme, era stato giudicato inoperabile; Tumori pelle: sintomi, prevenzione, cause, diagnosi.

tumore faccia collo rimossoTumore su faccia e collo rimosso a Taormina: “Massa abnorme, era stato giudicato inoperabile” - Intervento complesso portato a termine con successo all’Ospedale di Taormina, dove i medici hanno rimosso un esteso tumore della faccia e del collo a ... Lo riporta fanpage.it

tumore faccia collo rimossoStraordinario intervento a Taormina: rimosso un tumore gigante dalla faccia e dal collo - Un paziente di 87 anni è stato operato per la rimozione di un tumore gigante alla faccia e al collo e l’intervento è perfett ... Da sikilynews.it

Cerca Video su questo argomento: Tumore Faccia Collo Rimosso