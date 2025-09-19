Tudor sorpreso dalle rimonte della Juve contro Inter e Borussia Dortmund? Non è la parola giusta quella mentalità… Cosa ha detto sul DNA della sua squadra
Tudor è rimasto sorpreso dalle rimonte della Juve contro Inter e Borussia Dortmund? Cosa ha risposto nella conferenza di vigilia del Verona. « Non sono sorpreso ». Igor Tudor si gode il carattere della sua Juventus. Alla vigilia della trasferta di Verona, il tecnico bianconero è tornato sulle ultime, pazze partite della sua squadra, sottolineando come le incredibili rimonte contro Inter and Borussia Dortmund non siano un caso, ma il frutto di una mentalità che ormai fa parte del DNA del gruppo. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI VERONA JUVE “Una squadra è un organismo vivo”. Intervenuto in conferenza stampa, Tudor ha analizzato le ultime due uscite, definite « inspiegabili e incontrollabili » per la loro spettacolarità, così diverse dalle prime, solide vittorie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tudor - sorpreso
Conferenza stampa Joao Mario Juve: «La grandezza di questo club mi ha sorpreso, mi ispiro a Cancelo. Ecco qual è la richiesta che mi ha fatto Tudor»
?#Kovac prima di #JuveBorussiaDortmund: "Hanno un potenziale enorme. #Tudor? Non mi ha sorpreso la sua carriera" - X Vai su X
La sorpresa nel finale: arriva l'esordio ufficiale con la #Juventus per Edon #Zhegrova! Minuto 87: #Tudor lo butta nella mischia per tentare l'assalto in questi ultimi minuti. L’ARTICOLO COMPLETO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO C Vai su Facebook
Tudor: I sette gol subiti? Nessun processo. Che scorrettezze con Kelly e Di Gregorio...; Infortunio e 8 settimane di stop: cambia tutto per la Juve; Juve-Inter 4-3 folle! Adzic a sorpresa, illumina lo Stadium e stende Chivu: tutte le dichiarazioni.
Juve, Tudor: "Emozionante tornare a Verona. Piena fiducia in Di Gregorio, tanta scorrettezza su Kelly" - La conferenza stampa dell'allenatore dei bianconeri alla vigilia della quarta giornata di campionato: "Inter e Borussia già dimenticate", le sue parole ... Come scrive msn.com
Juventus-Borussia Dortmund, Tudor: "Cambi decisivi, abbiamo preso un grande punto" - Borussia Dortmund, Tudor: 'Cambi decisivi, abbiamo preso un grande punto' ... Riporta sport.sky.it