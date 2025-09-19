Tudor sorpreso dalle rimonte della Juve contro Inter e Borussia Dortmund? Non è la parola giusta quella mentalità… Cosa ha detto sul DNA della sua squadra

Tudor è rimasto sorpreso dalle rimonte della Juve contro Inter e Borussia Dortmund? Cosa ha risposto nella conferenza di vigilia del Verona. « Non sono sorpreso ». Igor Tudor si gode il carattere della sua Juventus. Alla vigilia della trasferta di Verona, il tecnico bianconero è tornato sulle ultime, pazze partite della sua squadra, sottolineando come le incredibili rimonte contro Inter and Borussia Dortmund non siano un caso, ma il frutto di una mentalità che ormai fa parte del DNA del gruppo. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI VERONA JUVE “Una squadra è un organismo vivo”. Intervenuto in conferenza stampa, Tudor ha analizzato le ultime due uscite, definite « inspiegabili e incontrollabili » per la loro spettacolarità, così diverse dalle prime, solide vittorie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

