Tudor | Io sottovalutato? Non mi interessa non leggo i giornali

L'allenatore della Juventus in conferenza stampa ha risposto così riguardo a chi gli chiedeva dei giudizi sul suo operato. "Non ha importanza, per me è importante solo come performa la squadra", ha detto il tecnico bianconero.

Confermare i giocatori dello scorso anno è un valore aggiunto che viene sottovalutato. " Igor Tudor non si nasconde: il tecnico croato, arrivato a Genova insieme all'ex Porto, spera ancora in qualche colpo in extremis dal mercato, ma intanto si è rimboccato le

#Tudor: "È stato un mercato complicato. Il direttore Comolli cerca di fare il meglio. Confermare i migliori giocatori dell'anno scorso è segno di continuità a volte sottovalutato. Poi vedremo se succederà ancora qualcosa in questi 2 giorni. Mai bocciato Nico #Gon

Tudor: "Vlahovic è un giocatore della Juventus, di mercato non parlo. Griglia di partenza? Non mi interessa" - Igor Tudor, tecnico della Juventus, è intervenuto dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Mi sono piaciute tante cose, è stato un ultimo allenamento prima che si parte domenica, tutte cose positive, il ...

Tudor: "Dal mercato mi aspetto tutto o niente. Vlahovic? Non so neanche io cosa farà" - Queste le sue dichiarazioni: "È stata una bella partita, la prima è sempre difficile, c'è sempre una ..."