Tudor | I sette gol subiti? Nessun processo Che scorrettezze con Kelly e Di Gregorio

L'allenatore juventino parla alla vigilia della gara di Verona, nella quale va a caccia della quarta vittoria consecutiva in A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor: "I sette gol subiti? Nessun processo. Che scorrettezze con Kelly e Di Gregorio..."

In questa notizia si parla di: tudor - sette

Conte da Champions? Chivu cucirà gli strappi? E Tudor... Sette domande per sette allenatori

Di Gregorio Juve rischia di diventare un caso: sette gol incassati tra Inter e Borussia Dortmund, Tudor pensa alla rivoluzione tra i pali. Cosa succede

Novastadio. . ? Sette gol con rete decisiva al 91': un altro derby d'Italia spettacolare dopo il 4-4 dell'anno scorso. Lo vince la Juventus di #Tudor che resta a punteggio pieno, per l'Inter seconda sconfitta consecutiva. Al 14' la sblocca #Kelly, rimedia #Calhano Vai su Facebook

#Setti rivela questo su #Tudor “Quella volta in cui ha strappato il contratto” - X Vai su X

Tudor: I sette gol subiti? Nessun processo. Che scorrettezze con Kelly e Di Gregorio...; Juventus, Tudor: Inter e Dortmund? Due grandi risultati con squadre di livello mondiale; Calcio: Juve tanto carattere, ma troppi gol subiti.

Juventus, sette gol subiti in quattro giorni per Di Gregorio: il ballottaggio con Perin è aperto - Il portiere della Juventus, nonostante i risultati importanti raccolti dalla sua squadra, non ha. Scrive tuttomercatoweb.com

Calcio: Juve tanto carattere, ma troppi gol subiti - Anche perché in entrambi i casi sono state rimonte effettuate e non subite, oltre ad avere realizzato ben tre gol su otto dal 90' in avanti, tra il match- Segnala ansa.it