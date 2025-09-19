Tudor | Di Gregorio primo portiere tutto l’anno vedo portieri di squadre di primissimo livello che fanno cose da matti

L’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa quest’oggi, sui temi attuali in casa bianconera come i tanti gol subiti. A seguire le principali parole del tecnico. Le parole di Tudor. «Non è il caso di fare processi per i 7 gol subiti, va guardata la partita nella sua interezza. 4-3 vuol dire una bella vittoria contro l’Inter e 4-4 un bel pareggio con il Borussia Dortmund, due squadre di livello mondiale. C’è stata tanta scorretta e non obiettività nei confronti di Kelly e soprattutto di Di Gregorio. Il difensore ha sempre fatto bene da quando sono qui, sono serviti due gol per accorgersi di lui e dire che è bravo ma ciò è sbagliato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tudor: «Di Gregorio primo portiere tutto l’anno, vedo portieri di squadre di primissimo livello che fanno cose da matti»

