Trump-Xi oggi il colloquio Il tycoon | Vicini ad accordo su TikTok e dazi

(Adnkronos) – "Oggi parlerò con il presidente Xi di TikTok e anche di commercio. Siamo molto vicini ad un accordo su tutto questo, il mio rapporto con la Cina è molto buono". Così il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox News, in vista del colloquio telefonico con il presidente cinese Xi Jinping, il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: trump - oggi

Trump, oggi partono le lettere sui dazi ai Paesi colpiti

Trump, dall'1/8 dazi al 35% per Canada, oggi la lettera a Ue

Scozia,Trump oggi vedrà premier Starmer

«Così bella». E’ il complimento sussurrato dal presidente Donald Trump oggi al primo incontro con la principessa del Galles, Catherine, appena atterrato dal Marine One. E Kate ha risposto con un sorriso aperto e una vigorosa stretta di mano. L'articolo di E - facebook.com Vai su Facebook

Visita di Stato di #Trump in #Uk, oggi il presidente Usa incontra il premier Starmer - X Vai su X

Dazi e TikTok, Trump oggi parla con Xi (e non firma per gli aiuti a Taiwan); Accordo Usa-Cina su TikTok. Venerdì colloquio Trump-Xi; Dazi, colloquio telefonico tra Xi e Trump. Il presidente Usa su Truth Social: Risultato positivo.

Trump-Xi, oggi il colloquio. Il tycoon: "Vicini ad accordo su TikTok e dazi" - Secondo il Washington Post, in attesa di un accordo con Pechino, il presidente americano non ha firmato l'accordo per 400 milioni in aiuti militari a Taiwan ... Lo riporta adnkronos.com

Usa-Cina, un ipocrita disgelo. Venerdì il confronto fra Trump e Xi - L'ambiguità di Washington che, dopo aver aizzato l'Ue sui dazi contro la Cina, allenta la tensione: accordo quadro su TikTok e proroga della tregua ... huffingtonpost.it scrive