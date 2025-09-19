Trump-Xi la telefonata del disgelo | Verso l' accordo sul caso TikTok | Più vicini su Taiwan e social

Lunga telefonata tra i due leader con al centro il futuro di TikTok in Usa e le tensioni sull'isola di Taiwan. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump-Xi, la telefonata del disgelo: «Verso l'accordo sul caso TikTok» | Più vicini su Taiwan e social

In questa notizia si parla di: trump - telefonata

Macron, telefonata con Trump su Iran, Ucraina e accordo dazi

Media, in preparazione una telefonata tra Trump e Zelensky

Armi per Kiev bloccate dagli Usa in Polonia: attesa una telefonata Trump-Zelensky. Mosca conquista Razino e Melevoje nel Donbass

Telefonata Xi-Trump, il presidente Usa: «Progressi sull’accordo per TikTok». I due si incontreranno al prossimo vertice dell’Apec in Corea del Sud - X Vai su X

#Trump e #XiJinping , tra i due leader una telefonata “molto produttiva” e “pragmatica” Vai su Facebook

Trump sente Xi: 'Progressi su TikTok, ora l'incontro'; Trump-Xi: segnali di disgelo (via TikTok); Trump e Xi, telefonata di disgelo: riavvio sul commercio, tensioni su Taiwan..

Telefonata Trump-Xi: «Colloquio positivo e costruttivo» - Tagliati 400 milioni di dollari di aiuti militari a Taiwan. Scrive unionesarda.it

Telefonata Trump-Xi: non ancora chiuso l'accordo su TikTok. "Chiamata produttiva, ci incontreremo" - Il presidente Usa e il suo omologo cinese si sono parlati in vista del vertice Apec del 31 ottobre, affrontando temi chiave come commercio e guerra in Ucraina. Segnala today.it