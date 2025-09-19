Trump vuole vendere altre armi ad Israele | l’ipotesi di un accordo da 6 miliardi

Secondo il Wall Street Journal, le vendite proposte includerebbero un accordo da 3,8 miliardi di dollari per 30 elicotteri da guerra AH-64 Apache, che quasi raddoppierebbero l'attuale flotta in dotazione a Israele e uno da 1,9 miliardi di dollari per 3.250 veicoli d'assalto di fanteria per l'esercito israeliano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump vuole vendere altre armi ad Israele: l’ipotesi di un accordo da 6 miliardi

Trump in Arabia Saudita fa affari: accordo da 142 miliardi per la vendita di armi; Ft: Trump vuole peacekeeper cinesi in Ucraina come Putin; Media: gli Usa tornano a vendere armi all'Ucraina dopo la firma sui minerali - Kiev: un morto e 8 feriti per i raid russi su Zaporizhzhia.

UCRAINA/ “Tra droni, petrolio e armi all’Ue il vero obiettivo di Trump non è la pace” - Trump dice che vuole far incontrare Putin e Zelensky, ma ora gli interessa vendere armi agli europei per arricchire le aziende Usa e ridurre il debito ... Secondo ilsussidiario.net

Amministrazione Trump e il Congresso discutono la vendita di armi a Israele per 6 miliardi di dollari - L’amministrazione trump cerca l’ok del congresso per vendere armi a Israele per 6 miliardi di dollari nonostante le tensioni in medio oriente, con consegne previste tra due o tre anni ... Segnala gaeta.it