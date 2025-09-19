Trump sente Xi | Telefonata molto produttiva E annuncia un viaggio in Cina all’inizio del prossimo anno

«Ho appena concluso una telefonata molto produttiva con il presidente cinese Xi Jinping. Abbiamo fatto progressi su molti temi importanti tra cui commercio, Fentanyl, la necessità di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e l’approvazione dell’accordo per TikTok». Il presidente americano Donald Trump ha confermato tramite il social Truth il colloquio avuto con il suo omologo cinese, anticipato dai media e preannunciato da entrambe le parti dopo i progressi raggiunti a Madrid su TikTok. Trump: «Telefonata con Xi molto produttiva». E annuncia il viaggio in Cina. «La telefonata è stata ottima, ci sentiremo nuovamente», ha aggiunto Trump, annunciando di aver «concordato con Xi che ci incontreremo al vertice Apec in Corea del Sud (previsto per fine ottobre, ndr)» e di avere in programma un viaggio in Cina «all’inizio del prossimo anno». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

