Trump | Putin mi ha davvero deluso

Milano, 18 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che il presidente russo Vladimir Putin lo ha "davvero deluso", continuando la guerra in Ucraina nonostante gli sforzi del leader statunitense per fermare i combattimenti. Trump ha dichiarato in una conferenza stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer di aver pensato che il conflitto in Ucraina sarebbe stato "il più facile" da porre fine "grazie al mio rapporto con il presidente Putin, ma mi davvero deluso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: Putin mi ha davvero deluso

In questa notizia si parla di: trump - putin

Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente Usa: "Continueremo a dare armi a Kiev"

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

Trump: “Putin mi ha deluso, ma non voglio arrivare alla Terza Guerra Mondiale” - X Vai su X

Donald Trump ha dichiarato di sentirsi “deluso” da Vladimir Putin: “Pensavo che, grazie al mio rapporto con lui, sarebbe stato il dossier più semplice da risolvere. Invece mi ha davvero deluso”. L’ex presidente si riferisce al conflitto tra Russia e Ucraina, che co - facebook.com Vai su Facebook

Altre due raffinerie russe colpite dai droni ucraini, Kommersant: carenza di benzina ormai evidente - Trump: Starmer d'accordo sullo stop al petrolio russo; Guerra, l’Ucraina colpisce due raffinerie in Russia. Putin: «Oltre 700.000 soldati russi al fronte; Ucraina, Trump: Putin mi ha davvero deluso.

Ucraina, Putin: “700mila soldati russi al fronte”. Trump lo accusa: “Mi ha deluso, ma non voglio la Terza guerra mondiale” - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sono “oltre 700mila” i militari russi dispiegati “sulla linea del fronte” nell’Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. Scrive ilfattoquotidiano.it

Putin: “Oltre 700mila soldati russi in Ucraina”. Trump: “Mi ha deluso” - Il presidente Usa Donald Trump, ospite dei reali in Gran Bretagna, durante la conferenza stampa tenuta insieme al primo ministro inglese Keir Starmer, ha ri ... msn.com scrive