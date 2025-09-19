Trump | Progressi in telefonata con Xi

19.30 "Ho avuto una telefonata molto produttiva con il presidente Xi. Abbiamo compiuto importanti progressi su molti temi, incluso il commercio, il fentanyl la necessità di mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina e l'approvazione dell'accordo per TikTok". Ad affermarlo è il presidente Usa, Trump, sul suo social Truth. Sui TikTok, Xi Jinping auspica che gli Stati Uniti "forniscano un ambiente imprenditoriale aperto, equo e non discriminatorio per le aziende cinesi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

