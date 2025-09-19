Trump perde la causa per diffamazione contro il New York Times | giudice respinge la denuncia
Un giudice federale della Florida ha respinto la causa per diffamazione intentata dall’ex presidente Donald Trump contro il New York Times, dichiarando la denuncia “decisamente impropria e inammissibile”. Il giudice e le motivazioni del respingimento. Il giudice Steven Merryday, nominato dal presidente George H.W. Bush, ha stabilito che la denuncia di 85 pagine presentata dai legali di Trump non rispettava le norme dei procedimenti civili presso i tribunali federali. Merryday ha specificato che una nuova denuncia potrà essere presentata entro 28 giorni, ma dovrà essere redatta in meno di 40 pagine. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Trump fa causa al New York Times: chiede 15 miliardi di risarcimento per diffamazione e calunnia; Caso Epstein, Trump all’attacco: “Faccio causa al New York Times per 15 miliardi”; Donald Trump perde l'appello contro la scrittrice Jean Carroll: dovrà pagare 5 milioni di dollari per molestie e diffamazione.
Giudice federale respinge causa da 15 miliardi di dollari di Trump contro New York Times per eccessiva lunghezza - Un tribunale federale in Florida rigetta la causa da 15 miliardi di trump contro il New York Times per violazioni formali, concedendo la possibilità di riformulare la denuncia entro trenta giorni ... Riporta gaeta.it
Trump fa causa per diffamazione al New York Times, vuole 15 miliardi - Usa (Internazionale) È la volta del New York Times: dopo Cbs, Abc News e Wall Street Journal, Donald Trump fa causa allo storico quotidiano statunitense per diffamazione. Scrive ilmanifesto.it