Un giudice federale della Florida ha respinto la causa per diffamazione intentata dall’ex presidente Donald Trump contro il New York Times, dichiarando la denuncia “decisamente impropria e inammissibile”. Il giudice e le motivazioni del respingimento. Il giudice Steven Merryday, nominato dal presidente George H.W. Bush, ha stabilito che la denuncia di 85 pagine presentata dai legali di Trump non rispettava le norme dei procedimenti civili presso i tribunali federali. Merryday ha specificato che una nuova denuncia potrà essere presentata entro 28 giorni, ma dovrà essere redatta in meno di 40 pagine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump perde la causa per diffamazione contro il New York Times: giudice respinge la denuncia