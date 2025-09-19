Trump ora minaccia di togliere la licenza a tutte le tv che lo criticano

Dopo la sospensione dello show di Jimmy Kimmel sulla Abc, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito ora che ad alcune reti televisive che lo criticano dovrebbero essere «revocate» le licenze. Mercoledì sera, la rete di proprietà della Disney ha annunciato la sospensione del comico «a tempo indeterminato» a seguito delle reazioni negative alle sue dichiarazioni sull’omicidio di Charlie Kirk. Abc ha chiuso così il “Jimmy Kimmel Live!” dopo che la Federal Communications Commission ha minacciato di punirla togliendole le licenze per trasmettere. Trump ha parlato della questione con i giornalisti giovedì a bordo dell’Air Force One, di ritorno da una visita di Stato nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump ora minaccia di togliere la licenza a tutte le tv che lo criticano

In questa notizia si parla di: trump - minaccia

Ora Trump minaccia dazi sui farmaci. E la Ue si spacca sul bilancio comune

Trump minaccia dazi per Europa e Cina

Bonaccini e la minaccia russa: “No all’escalation, serve fermezza. Sì al riarmo europeo, ma non al 5% del Pil come vuole Trump”

Trump minaccia la revoca delle licenze tv: il 97% è contro di me #trump #18settembre - X Vai su X

Donald Trump agita la clava dei dazi fino al 250% sui farmaci europei. Ma la minaccia tariffaria è solo la superficie. L’obiettivo vero si chiama Most Favoured Nation (MFN), la clausola con cui la Casa Bianca vuole costringere Big Pharma a riallineare i prezzi g - facebook.com Vai su Facebook

Trump minaccia le reti tv: “Quasi tutte contro di me, la loro licenza andrebbe revocata” - Il presidente Usa suggerisce che il capo della FCC potrebbe revocare licenze alle reti televisive che lo criticano ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Trump minaccia di revocare le licenze tv: accuse di copertura negativa - Trump rivendica la vittoria alle elezioni 2024 e minaccia di sospendere licenze tv, mentre la FCC e il presidente Carr sono al centro dello scontro con i media dopo la sospensione di “Jimmy Kimmel Liv ... gaeta.it scrive