Trump notifica al Congresso l’intenzione di autorizzare vendite militari a Israele per 6 miliardi di dollari
L’amministrazione Trump ha notificato al Congresso l’intenzione di autorizzare vendite militari a Israele per quasi 6 miliardi di dollari. L’accordo prevede 30 elicotteri AH-64 Apache per 3,8 miliardi e 3.200 veicoli d’assalto per la fanteria per 1,9 miliardi. E’ quanto scrive il Wall Street Journal in base a documenti visionati, citando anche fonti informate. Secondo un funzionario statunitense e un’altra fonte informata, entrambe anonime, le consegne non avverranno prima di due o tre anni. E tuttavia rappresentano una conferma importante del sostegno Usa per l’alleato che affronta il rischio crescente di isolamento a causa della guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
